Помогите что такое .Давление твёрдых тел

Физика
Помогите что такое .Давление твёрдых тел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величина, которая равна отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности, называется давлением.  p = F/S
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