Укажите неверно образованную форму причастия Present Participle. a)playing b)being c)opening d)tieing

Английский язык
Укажите неверно образованную форму причастия Present Participle. a)playing b)being c)opening d)tieing
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неверная форма- d. Остальные верные.
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