Решить задачу: Найти число, которое превышало бы свой квадрат на максимальное зн??чение.

Математика
Решить задачу: Найти число, которое превышало бы свой квадрат на максимальное зн??чение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-x^2=y  Производная функции y':  1-2x  Находим экстремум:  1-2x=0  x=0.5
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