Решить задачу: Найти число, которое превышало бы свой квадрат на максимальное зн??чение.
Математика
Решить задачу: Найти число, которое превышало бы свой квадрат на максимальное зн??чение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-x^2=y Производная функции y': 1-2x Находим экстремум: 1-2x=0 x=0.5
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