Mein Tag von A bis Z перевод

Немецкий язык
Mein Tag von A bis Z перевод
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой день от А до Я Распорядок дня напиши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
A=30100 и b=20935; скажите пожалуйста ответ
Ответить
Английский язык
100 БАЛЛОВ,ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ.УСЛОВИЯ-ПЕРЕВЕДИТЕ предложения,затем раскройте скобки используя времена активного или пассивного залога 1...
Ответить
Русский язык
Слова в которых третий звук это звонкий согла ный
Ответить
Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали жва всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин , а другого 190м/мин.Каково будет растояние ...
Ответить
Химия
На воздухе металлический натрий покрывается белой пленкой пероксида. Напишите формулу пероксида натрия. Какая степень окисления натрия и кислорода ...
Ответить