На воздухе металлический натрий покрывается белой пленкой пероксида. Напишите формулу пероксида натрия. Какая степень окисления натрия и кислорода в этом соединении? Заранее спасибо.)
Химия
На воздухе металлический натрий покрывается белой пленкой пероксида. Напишите формулу пероксида натрия. Какая степень окисления натрия и кислорода в этом соединении? Заранее спасибо.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O2,в данном случае степени окисления постоянны(надо учить)у натрия +1,у кислорода -2,но нельзя забывать про число атомов,поэтому домножаем натрий на 2 и кислород аналогично,получается у натрия 4,у кислорода -4.Проверяем по правилу электронейтральности,4-4=0,все правильно)
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