На воздухе металлический натрий покрывается белой пленкой пероксида. Напишите формулу пероксида натрия. Какая степень окисления натрия и кислорода в этом соединении? Заранее спасибо.)

Химия

На воздухе металлический натрий покрывается белой пленкой пероксида. Напишите формулу пероксида натрия. Какая степень окисления натрия и кислорода в этом соединении? Заранее спасибо.)

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