Какие реки впадают в Карское море? только названия!
География
Какие реки впадают в Карское море? только названия!
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Большие реки: Обь, Енисей, Таз, а также маленькие реки: Антипаётаяха, Зеледеева, Кара, Мессояха, Монгочеяха, Мордыяха, Надым , Ныда, Пур, Пясина, Таймыра, Хутудабигай, Юрибей
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