3. Какие преобразования произошли при Петре п Выбери ответ 1) рекрутская повинност?? 2) отмена крепостного права 3) введение нового летосчисления

Окружающий мир
3. Какие преобразования произошли при Петре п Выбери ответ 1) рекрутская повинност?? 2) отмена крепостного права 3) введение нового летосчисления
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Ответ: 3)Введение нового летосчисления и юлианского календаря 1700г.
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