Как называется дом у монголов

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Как называется дом у монголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юрта — слово из тюркских языков, означающее «ро­дина». Свои жилища монголы называют гэр, что в пере­воде с монгольского означает «дом».

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