Как называется дом у монголов
История
Как называется дом у монголов
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Юрта — слово из тюркских языков, означающее «родина». Свои жилища монголы называют гэр, что в переводе с монгольского означает «дом».
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