9. В каких примрах допущена ошибка в употреблении прилагательного? А) Эта девушка более стройная. Б) Байкал - самое глубочайшее озеро в мире. В) Более громкая песня зазвучала впереди 11. Какое прилагательное нельзя проскло...

Русский язык
9. В каких примрах допущена ошибка в употреблении прилагательного? А) Эта девушка более стройная. Б) Байкал - самое глубочайшее озеро в мире. В) Более громкая песня зазвучала впереди 11. Какое прилагательное нельзя просклонять? А) Сильный Б) Мрачный В) Умна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9. Б 11. B (если только в "Умна" нет опечатки)
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