9. В каких примрах допущена ошибка в употреблении прилагательного? А) Эта девушка более стройная. Б) Байкал - самое глубочайшее озеро в мире. В) Более громкая песня зазвучала впереди 11. Какое прилагательное нельзя проскло...

Русский язык

9. В каких примрах допущена ошибка в употреблении прилагательного? А) Эта девушка более стройная. Б) Байкал - самое глубочайшее озеро в мире. В) Более громкая песня зазвучала впереди 11. Какое прилагательное нельзя просклонять? А) Сильный Б) Мрачный В) Умна

Автор: Гость