Дрессировщик спозаранку дрессирует обезьянку. Вывод из предложения.
Русский язык
Дрессировщик спозаранку дрессирует обезьянку. Вывод из предложения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дрессировщик дрессирует
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Расположите приведенные значения количества информации в порядке возрастания: 1 ??байт, 8000 бит, 132 байта, 8 000 000 бит
Химия
Какая соль образуется при взаимодействии 8 г гидроксида натрия и 19.6 г фосфорной кислоты? Найти ее массу.
Математика