Какая соль образуется при взаимодействии 8 г гидроксида натрия и 19.6 г фосфорной кислоты? Найти ее массу.
Химия
Какая соль образуется при взаимодействии 8 г гидроксида натрия и 19.6 г фосфорной кислоты? Найти ее массу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль - NaH2PO4 NaOH + H3PO4 = NaH2PO4 + H2O Кол. Вещ-ва NaOH и Н3РО4 по 0,2 моль Значит кол. Вещ-ва NaH2PO4 тоже 0,2 моль по уравнению А масса = 24 г
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