Настоящий книголюб ищет книг-спутников,книг-учителей,книг-друзей.-пунктуационный разбор предложения
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Настоящий книголюб ищет книг-спутников,книг-учителей,книг-друзей.-пунктуационный разбор предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не чего не поняла. напиши подробнее, и я тебе сразу помогу! :)
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