Кто лучше? Можно ли по окончанию числительных 40, 90, 100 определить падеж? Почему? Сос??авьте такие словосочетания или предложения с этими числительными, чтобы можно было определить в форме какого падежа употреблено каждое из ...

Русский язык
Кто лучше? Можно ли по окончанию числительных 40, 90, 100 определить падеж? Почему? Сос??авьте такие словосочетания или предложения с этими числительными, чтобы можно было определить в форме какого падежа употреблено каждое из них.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числительные 40 90 100 - имеют только две падежные формы  в им .п и вин п - с нулевым  окончанием(сорок) или  на О , в остальных падежах с окончанием на А,поэтому по их окончанию падеж определить нельзя. любоваться чем? (тв .п. ) сорока птицами  думать(  о чём? пр.п.) о девяноста рублях нет ( чего? родит.п) ста рублей  держу сорок книг.( вин .п.)
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