Найти лишнее слово лепить делить купить пилить
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Найти лишнее слово лепить делить купить пилить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Купить-лишнее.Это глагол сов.вида,отвечает на вопрос Что сделать? Остальные-несов. вида,вопрос Что делать?лепить,делить,пилить
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