Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100 градусов. Найдите углы треугольника.
Геометрия
Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100 градусов. Найдите углы треугольника.
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Углы равны: 50, 50, 80
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