Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100 градусов. Найдите углы треугольника.

Геометрия
Внешний угол при вершине равнобедренного треугольника равен 100 градусов. Найдите углы треугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Углы равны: 50, 50, 80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Выражение 5(A2+C3):3(B2-D3) в электронной таблице имеет вид: 1) 5((A2+C3)/(3(B2-D3))) 2) 5(A2+C3)/3(B2-D3) 3) 5*(A2+C3)/(3*(B2-D3))
Ответить
Русский язык
1Словосочетание, у которого главное слово — имя числительное, называется .. 2. В словосочетании вопрос задаётся от главного слова к уточняемом...
Ответить
Английский язык
Помогите, пожалуйста.
Ответить
Русский язык
Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг ...
Ответить