Рассчитай количество теплоты которое выделит проводник сопративлением 50 Ом за 10 ?? при напряжении 50 в
Физика
Рассчитай количество теплоты которое выделит проводник сопративлением 50 Ом за 10 ?? при напряжении 50 в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассчитайте кол-во теплоты которое выделит за 5 мин проволочная спираль сопротивлением 50 ом если сила тока равна 1,5 А закон Джоуля-Ленца Q=I^2*Rt=1.5^2*50*5*60=33750 Дж =33.75 кДж
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