Рассчитай количество теплоты которое выделит проводник сопративлением 50 Ом за 10 ?? при напряжении 50 в

Физика

Рассчитай количество теплоты которое выделит проводник сопративлением 50 Ом за 10 ?? при напряжении 50 в

Автор: Гость