1)Пириметр параллелограм равна 54. Одна сторона параллелограм на 1 больше другой.На??дите меньшую сторону параллелограм. 2)Радиус окружности, описаной около правильного треугольника равна 39корень3. Найдите сторону этого треу...
Математика
1)Пириметр параллелограм равна 54. Одна сторона параллелограм на 1 больше другой.На??дите меньшую сторону параллелограм. 2)Радиус окружности, описаной около правильного треугольника равна 39корень3. Найдите сторону этого треугольника 3)Радиус окружности, вписаной в правильный треугольник равен31корень/2 Найдите сорону этого треугольника. решите плиз.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр есть сумма 4-х сторон, Пусть меньшая сторона =х, тогда вторая будет х+1, получим х+х+(х+1)+(х+1)=54 4х+2=54 4х=54-2 4х=52 х=52/4 х=13 Ответ: меньшая сторона равна 13 Правильный треугольник - это равносторонний треугольник. Формула для нахождения радиуса описанной около равностороннего треугольника окружности выглядит так: R=a/√3, где a - сторона треугольника, преобразуем формулу для нахождения стороны, получим: a=R*√3 a=39√3*√3 a=39*3 a=117 Ответ: 117 Формула для нахождения радиуса вписанной окружности: R=a/2√3, a=R*2√3, подставляем: a=31√2*2√3 a=62√6 Ответ: 62√6
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