Запиши обозначая падежные формы имён существительных. По (небо) голубому Проехал грохот(гром), И снова всё молчит. А миг спустя мы слышим, Как весело и быстро По всем зелёным (листья), По всем железным(крыши), По (цветн...
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Запиши обозначая падежные формы имён существительных. По (небо) голубому Проехал грохот(гром), И снова всё молчит. А миг спустя мы слышим, Как весело и быстро По всем зелёным (листья), По всем железным(крыши), По (цветники),(скамейки), По (ведра) и по (лейки) Весёлый дождь стучит. выпиши словосочетания;прилагательные существительных .В каких случаях существительное требует от прилагательного соответствия и в числе,и в роде,а в каких -только в числе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запиши обозначая падежные формы имён существительных. По небу голубому Проехал грохотгрома, И снова всё молчит. А миг спустя мы слышим, Как весело и быстро По всем зелёным листьям По всем железнымкрышам, По цветникам,скамейкам, По ведрам и по лейке Весёлый дождь стучит.
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