У прямоугольника площадь S см в квадрате ширина равна 5 см а его длина на x см больше 1)функцию S=f(x) 1)задайте формулу 2)Найдите значения функции f(2) f(3,2)

Математика

У прямоугольника площадь S см в квадрате ширина равна 5 см а его длина на x см больше 1)функцию S=f(x) 1)задайте формулу 2)Найдите значения функции f(2) f(3,2)

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