У прямоугольника площадь S см в квадрате ширина равна 5 см а его длина на x см больше 1)функцию S=f(x) 1)задайте формулу 2)Найдите значения функции f(2) f(3,2)
Математика
У прямоугольника площадь S см в квадрате ширина равна 5 см а его длина на x см больше 1)функцию S=f(x) 1)задайте формулу 2)Найдите значения функции f(2) f(3,2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=f(x)=5x f(2)=5*2=10 см² f(3,2)=5*3.2=16 см²
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