Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны с??ответственно 24 и 25
Математика
Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и гипотенуза равны с??ответственно 24 и 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника находится по формуле: 1/2*высоту*основание(к которому проведена высота) т.к. прямоугольный треугольник, достаточно 1/2*катет*гипотенузу 1/2*24*25=300 удачи!^_^
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