Замени наречием или выраженем во фразеологизме. Капля в море. СЛОВА-ПОМОЩНИКИ: горько, быстро, дружно, мало, тесно, плохо.

Русский язык
Замени наречием или выраженем во фразеологизме. Капля в море. СЛОВА-ПОМОЩНИКИ: горько, быстро, дружно, мало, тесно, плохо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капля в море = мало.
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