Замени наречием или выраженем во фразеологизме. Капля в море. СЛОВА-ПОМОЩНИКИ: горько, быстро, дружно, мало, тесно, плохо.

Русский язык

Замени наречием или выраженем во фразеологизме. Капля в море. СЛОВА-ПОМОЩНИКИ: горько, быстро, дружно, мало, тесно, плохо.

Автор: Гость