Образующая конуса равна 4 см, а угол при вершине осевого сечения равен 90°. найти об??ем конуса
Математика
Образующая конуса равна 4 см, а угол при вершине осевого сечения равен 90°. найти об??ем конуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vконуса=(1/3)*Sосн*H Sосн=πR² осевое сечение конуса - прямоугольный треугольник с катетами 4см, => R=H по теореме Пифагора: c²=4²+4² c=4√2, R=c/2. R=2√2. H=2√2 см³
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