Длина комнаты 6,5 м ,ширина 4,8 м,высота 3м. Сколько килограммов кислорода содержится в массе воздуха ,наполняющего объём этой комнаты,если масса 1м3 воздуха 1,29 кг,а кислород составляет 0,21 этой массы.
Математика
Длина комнаты 6,5 м ,ширина 4,8 м,высота 3м. Сколько килограммов кислорода содержится в массе воздуха ,наполняющего объём этой комнаты,если масса 1м3 воздуха 1,29 кг,а кислород составляет 0,21 этой массы.
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