Длина комнаты 6,5 м ,ширина 4,8 м,высота 3м. Сколько килограммов кислорода содержится в массе воздуха ,наполняющего объём этой комнаты,если масса 1м3 воздуха 1,29 кг,а кислород составляет 0,21 этой массы.

Математика
Длина комнаты 6,5 м ,ширина 4,8 м,высота 3м. Сколько килограммов кислорода содержится в массе воздуха ,наполняющего объём этой комнаты,если масса 1м3 воздуха 1,29 кг,а кислород составляет 0,21 этой массы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Як виглядає Ява Рень?
Ответить
История
Как назывался общерусский летописный свод?
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС сторона АС равна 16. ∠С=30°. Через точки А и В проведена окружность так. что она касается стороны ВС и делит АС в соотношении 3:...
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 1) Из приведенного перечня организмов выберите примеры видо?? с покровительственной окраской: а) хамелеон, б) бабочка белянка...
Ответить
Биология
Якщо людині холодно,у неї зявляється ,,гусяча шкіра,, та мязове тремтіння.Пояснити,яку роль відіграють ці процеси.
Ответить