Реши задачу в чём её особенность?три пчеловода собрали вместе 167 кг мёда.первый и второй собрали 130 кг первый 72 кг.Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод?

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1) 130-72=58 собрал второй пчеловод Особенность в том, что условие "втроем собрали 187 кг меда" не обязательно нужно, чтобы выявить ответПервый и второй собрали 130 кг, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод?