Реши задачу в чём её особенность?три пчеловода собрали вместе 167 кг мёда.первый и второй собрали 130 кг первый 72 кг.Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод?

Математика
Реши задачу в чём её особенность?три пчеловода собрали вместе 167 кг мёда.первый и второй собрали 130 кг первый 72 кг.Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 130-72=58 собрал второй пчеловод  Особенность в том, что условие "втроем собрали 187 кг меда" не обязательно нужно, чтобы выявить ответПервый и второй собрали 130 кг, первый - 72 кг. Сколько килограммов мёда собрал второй пчеловод?

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Образующая конуса равна 4 см, а угол при вершине осевого сечения равен 90°. найти об??ем конуса
Ответить
Геометрия
Найдите расстояние между точками А(1,0,4) В (4,1,5).
Ответить
Алгебра
О числах a,c,d известно , что a>c>0; d<0.Какое из указанных чисел наибольшее? <br /><br /> 1) a-c 2)2a <br /> 3)cd 4...
Ответить
Литература
В стародавние времена на книгах ставили особые буквенные обозначения чтобы зашифровать её цену в библиотеке пони нашёл 2 такие книги помоги ему р...
Ответить
Русский язык
Какое лишнее слово брить кроить варить дарить
Ответить