Помогите решить неравенства.a+258lt;532
Математика
Помогите решить неравенства.a+258lt;532
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A+258<532 a<532-258 a<274
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