Как пишится слово не робей слитно или раздельно ?
Русский язык
Как пишится слово не робей слитно или раздельно ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Робей это глагол ,не с глаголами пишутся раздельно, поэтому раздельно
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