Спиши текст по правилам. Лето.Светит солнышко. Роса на траве.Веет ветерок. Шелести?? листва. В лесу кукует кукушка.
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Спиши текст по правилам. Лето.Светит солнышко. Роса на траве.Веет ветерок. Шелести?? листва. В лесу кукует кукушка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лето! Светит солнышко, роса на траве, веет ветерок, шелестит листва, в лесу кукует кукушка!
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