Спиши текст по правилам. Лето.Светит солнышко. Роса на траве.Веет ветерок. Шелести?? листва. В лесу кукует кукушка.

Русский язык

Спиши текст по правилам. Лето.Светит солнышко. Роса на траве.Веет ветерок. Шелести?? листва. В лесу кукует кукушка.

Автор: Гость