Маша хотела помочь маме, но работа была тяжелой. синтаксический разбор
Русский язык
Маша хотела помочь маме, но работа была тяжелой. синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-ая основа: Маша (подлеж.-им.сущ.); хотела помочь (сост.гл.сказуем.); маме (дополн.-им.сущ.); но (соч.союз); 2-ая основа: работа (подлеж.-им.сущ.); была (сказуем.-гл.); тяжелой (опред.-им.прил.). Схема: [ - == _ _ _ ], но [ - = ~~~ ]. Предложение повеств., невоскл., сложное, союзное, ССП; 1. простое, двусост., распр. 2. простое, двусост., распр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши текст по правилам. Лето.Светит солнышко. Роса на траве.Веет ветерок. Шелести?? листва. В лесу кукует кукушка.
Математика
Математика
Длина комнаты-6,5 м, ширина 4,8 м , высота -3м. сколько килограммов кислорода содержится в массе воздуха ,наполняющегося объем этой комнаты,если ма...