Маша хотела помочь маме, но работа была тяжелой. синтаксический разбор

Гость: Гость:

1-ая основа: Маша (подлеж.-им.сущ.); хотела помочь (сост.гл.сказуем.); маме (дополн.-им.сущ.); но (соч.союз); 2-ая основа: работа (подлеж.-им.сущ.); была (сказуем.-гл.); тяжелой (опред.-им.прил.). Схема: [ - == _ _ _ ], но [ - = ~~~ ]. Предложение повеств., невоскл., сложное, союзное, ССП; 1. простое, двусост., распр. 2. простое, двусост., распр.