Помогите пожалуста написати портретний нарис у публіцистичному стилі мами

Гость: Гость:

Для мене моя матуся найгарн!ша й найрозумн!ша.Моя мама енрг!йна та сучасна.Вона добре виглядае ,п!клуеться за свое здоров.ята займаеться спортом. Атакож мама багато працюе.Через це в не! мало часу ,щоб прибирати та готовити !жу.Тому я з малечку вже сам себе обслуговую. готовлю для себе сн!данок, мию п!длогу, купую продукти. Цим моя мама пишаеться, що в не! е так!й пом!чник. А в в!льн! хвилини моя мама с!дае подивитись телев!зор ! пов,язати. !нод1 ми з мамою граемо у шахмати. Ще моя мама любить кв!ти. В не! дуже багато кв!т!в ростуть на п!дв!конн!. Моя мама добра, сильна,найдорожча й кохана.