Радиус основания конуса 12 см, высота 5 см. Найти площадь осевого сечения, длину обр??зуещей и угол ее наклона к основанию

Математика

Радиус основания конуса 12 см, высота 5 см. Найти площадь осевого сечения, длину обр??зуещей и угол ее наклона к основанию

Автор: Гость