Радиус основания конуса 12 см, высота 5 см. Найти площадь осевого сечения, длину обр??зуещей и угол ее наклона к основанию
Математика
Радиус основания конуса 12 см, высота 5 см. Найти площадь осевого сечения, длину обр??зуещей и угол ее наклона к основанию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sсеч - равнобедренный треугольник. S=1/2*24*5=60 L - образующая, находится по теореме Пифагора L=√(144+25)=13 Найдём а через sina sina=h/L sina=5/13 a=(-1) arcsin5/13+Πn, n€Z
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