35 баллов!!! срочно!!! сделайте 3 задание

Алгебра
35 баллов!!! срочно!!! сделайте 3 задание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6⁸-6⁷=6 6:5=1,2. 6 кратно 5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Родной язык не выбирают, как не выбирают мать и отца, место и время рождения. Но именно то, чего мы не выбираем, во многом определяет нашу судьбу. ...
Ответить
Математика
Бизнесмен соловьев выезжает из москвы в санкт петербург на деловую встречу. которая назначена на 10:00 в таблице дано расписание нлчных поездов мас...
Ответить
Русский язык
Запиши обозначая падежные формы имён существительных. По (небо) голубому Проехал грохот(гром), И снова всё молчит. А миг спустя мы слышим, ...
Ответить
Русский язык
Помогите плиз срочно!
Ответить
Математика
На одно платье расходуют 3 метра ткани сколько метров ткани потребуется на 4 таких платья ?дополни схематический чертеж и наши задачу
Ответить