35 баллов!!! срочно!!! сделайте 3 задание
Алгебра
35 баллов!!! срочно!!! сделайте 3 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6⁸-6⁷=6 6:5=1,2. 6 кратно 5.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Родной язык не выбирают, как не выбирают мать и отца, место и время рождения. Но именно то, чего мы не выбираем, во многом определяет нашу судьбу. ...
Математика
Бизнесмен соловьев выезжает из москвы в санкт петербург на деловую встречу. которая назначена на 10:00 в таблице дано расписание нлчных поездов мас...
Русский язык
Запиши обозначая падежные формы имён существительных. По (небо) голубому Проехал грохот(гром), И снова всё молчит. А миг спустя мы слышим, ...
Русский язык