Сочинение Наурыз на казахском языке 3класс
Қазақ тiлi
Сочинение Наурыз на казахском языке 3класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наурыз казак халкынын тол мерекеси.Наурыз жыл басы.Наурызды казактардын жыл басы деп санау себеби наурыз айында жерге кок шыгып кыс қахары кайтады.
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