Составьте рассказ о заселение материка (северная америка)

Гость: Гость:

Изначально в Америке жили индейцы, затем с Европы стали переселятся люди, в основном беглые приступники, воры... (сами подумайте, зачем образованным, высокопорчдочным людям переселяться неизвестно куда?), в Америке живут представители многих расс.