Составьте рассказ о заселение материка (северная америка)
География
Составьте рассказ о заселение материка (северная америка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изначально в Америке жили индейцы, затем с Европы стали переселятся люди, в основном беглые приступники, воры... (сами подумайте, зачем образованным, высокопорчдочным людям переселяться неизвестно куда?), в Америке живут представители многих расс.
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