1Словосочетание, у которого главное слово — имя числительное, называется .. 2. В словосочетании вопрос задаётся от главного слова к уточняемому .
Русский язык
1Словосочетание, у которого главное слово — имя числительное, называется .. 2. В словосочетании вопрос задаётся от главного слова к уточняемому .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Согласование.2)-?второе вот не помню..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять
Математика
Помогите пожалуйста!! Алидин купил для обезьяны Абу 6 кг бананов и 8 кг фиников,заплотив за всё 136,4 драхмы.Сколько столит 1 кг фиников,если 1 кг ...
Физика
Рассчитай количество теплоты которое выделит проводник сопративлением 50 Ом за 10 ?? при напряжении 50 в