1Словосочетание, у которого главное слово — имя числительное, называется .. 2. В словосочетании вопрос задаётся от главного слова к уточняемому .

Русский язык

1Словосочетание, у которого главное слово — имя числительное, называется .. 2. В словосочетании вопрос задаётся от главного слова к уточняемому .

Автор: Гость