Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять
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Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Год, гостей , гостей, скворечник, скворцы
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