Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять

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Каждый гол с погодой вешней все гостей крылатых ждут. Только вынесли скворечник, А скворцы уж тут как тут. подчеркни гласные,которые нужно проверять

Автор: Гость