N2---NH3--(NH4)2so4--NH3--NH3--N2--Ca3N2--NH3--NH4OH
Химия
N2---NH3--(NH4)2so4--NH3--NH3--N2--Ca3N2--NH3--NH4OH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3Н2-->2NH3, NH3+Н2О-->NH4OH, NH4OH+НCl-->NH4Cl+Н2О, 2 NH4OH + H2SO4 --> (NH4)2SO4 + 2 H2O(NH4)2SO4 (нагрев) --> 2NH3 + H2SO4
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