Какой из перечисленных государств располагается сразу в двух частях света 1 из ко??орых Азия ответы Индия и Китай в России в Монголии до Узбекистан
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Какой из перечисленных государств располагается сразу в двух частях света 1 из ко??орых Азия ответы Индия и Китай в России в Монголии до Узбекистан
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Ответ: Россия потому-что Россия в Европе и Азии
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