Вечеслить значение выражения -0,5*(-10)в 3+1*(-10) во 2-52
Физика
Вечеслить значение выражения -0,5*(-10)в 3+1*(-10) во 2-52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это, наверное, выглядит так: -0,5×(-10)³ + 1×(-10)² - 52 = -0,5 × (-1000) + 100 - 52 = 500 +100 - 52 = 548
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Какой из перечисленных государств располагается сразу в двух частях света 1 из ко??орых Азия ответы Индия и Китай в России в Монголии до Узбекистан
Математика
В правом и левом карманах у Пети всего 38 рублей. Если из правого кармана переложит?? в левый столько рублей, сколько было в левом, то в правом кар...
Математика