Сколько всего отрезуов изаброжено на рисунке записывай их нащвания и считай
Математика
Сколько всего отрезуов изаброжено на рисунке записывай их нащвания и считай
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АВ-1 ВС-1 СА-1 МА-1 МВ-1 МС-1 МЕ-1 ЕС-1 ЕВ-1 ЕА-1 Всего 10 отрезков
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