Сколько всего отрезуов изаброжено на рисунке записывай их нащвания и считай

Математика
Сколько всего отрезуов изаброжено на рисунке записывай их нащвания и считай
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ-1 ВС-1 СА-1 МА-1 МВ-1 МС-1 МЕ-1 ЕС-1 ЕВ-1 ЕА-1 Всего 10 отрезков
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Кто лучше? Можно ли по окончанию числительных 40, 90, 100 определить падеж? Почему? Сос??авьте такие словосочетания или предложения с этими числите...
Ответить
Математика
Вспомни, какие числа деляться на 2, какие на 3, какие на 5. Определи, делится число с остатком или без остатка
Ответить
Математика
Реши уравнение c×27-1537=6725
Ответить
Физика
Вечеслить значение выражения -0,5*(-10)в 3+1*(-10) во 2-52
Ответить
Русский язык
Найти лишнее слово лепить делить купить пилить
Ответить