Вторым слоем эпидермиса являются живые делищаяся клетки?
Биология
Вторым слоем эпидермиса являются живые делищаяся клетки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпидермис состоит из двух слоев: 1. Старые, мертвые клетки. 2. Живые, постоянно делящиеся клетки. Так что да, ты прав.
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