Прочитай предложения. Вставь вместо точек местоимения в форме того падежа, которого требует глагол. Укажи падеж.

Гость: Гость:

1)Я учусь с Володей с первого класса.Хорошо знаю его(Род.п)и давно дружу с ним(Твор.п) 2)У меня есть млпдшая сестра.Вечером хожу за ней(Твор.п) в детский сад. 3)Кирилл мне сделал чертёж.У меня(Род.п)не было времени. 4)Мой брат вчера был в театре.Спектакль ему(Дат.п)понравился.