На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие
Физика
На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:40=6 (в 6 раз больше) 2) 6см*7=42см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Укажите грамматически верное предложение в Present Continuous. a)she's learning English b)Am he going to bed now? c)My parents living in London...