На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие

Физика
На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:40=6 (в 6 раз больше) 2) 6см*7=42см
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