На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие

Физика

На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие

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