Визначте абсцису точки перетину графіків функції у=14-3х у=5х-10

Алгебра
Визначте абсцису точки перетину графіків функції у=14-3х у=5х-10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=14-3x,y=5x-10 14-3x=5x-10 8x=24, x=3 ----- (y=5.3-10=15-10=5, P(3,5) )
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