Какие чувства вы испытываете во время грозы

Русский язык
Какие чувства вы испытываете во время грозы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне во время грозы хорошо. Сразу же хочется взять подушку и одеяло, и свою любимую игрушку. Одеть халат и мягкие тапочки. Включить телевизор и взять разные вкусности. И лежать... лежать... лежать... .
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