Пожалуйста решите 4 примера прошу и заранее когда решите спасибо... а) б) 810:у=50+40 (324+432)*9+у=7.000 (800+10)+у=810+9 328*9+432*9+у=7.000 Спасибо!

Математика

Пожалуйста решите 4 примера прошу и заранее когда решите спасибо... а) б) 810:у=50+40 (324+432)*9+у=7.000 (800+10)+у=810+9 328*9+432*9+у=7.000 Спасибо!

Автор: Гость