Пожалуйста решите 4 примера прошу и заранее когда решите спасибо... а) б) 810:у=50+40 (324+432)*9+у=7.000 (800+10)+у=810+9 328*9+432*9+у=7.000 Спасибо!
Математика
Пожалуйста решите 4 примера прошу и заранее когда решите спасибо... а) б) 810:у=50+40 (324+432)*9+у=7.000 (800+10)+у=810+9 328*9+432*9+у=7.000 Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
810:у=50+40 810:у=90 у=810:90 у=9 (324+432)*9+у=7.000 756*9+у=7.000 у=7.000-6.804=196 (800+10)+у=810+9 810+у=819 у=819-810 у=9 328*9+432*9+у=7.000 2952+3888+у=7.000 у=7.000-6.840=160
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
9. В каких примрах допущена ошибка в употреблении прилагательного? А) Эта девушка более стройная. Б) Байкал - самое глубочайшее озеро в мире. ...
Физика
На конце рычага действуют силы 40H и 240H расстояния от точки опоры до меньшей силы 6с??. Определите длину рычага ,если рычаг находится в равновесие
Русский язык