Номер 6))))))спасибо зарание
Русский язык
Номер 6))))))спасибо зарание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Делить шкуру неубитого зверя. 2 Платить той же монетой. 3. Беречь как зеницу ока. 4. Толочь воду в ступе. 5. Ждать у моря погоды. 6. Зимой снега не выпросишь.
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