Как начертить план своей комнаты?Я не могу маштаб подобрать.
Математика
Как начертить план своей комнаты?Я не могу маштаб подобрать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря,какой размер листа. Можно взять масштаб один метр = 5 см,т.е. 1:20. Тогда,если комната 4 на 3 метра,то на плане она будет 20см на 15 см.
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