A=30100 и b=20935; скажите пожалуйста ответ
Математика
A=30100 и b=20935; скажите пожалуйста ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё очень просто! :) 1)30100+20935=510352)30100-20935=9165 1)28005+13706=417112)28005-13706=14299
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