Из поселка одновременно в одном направлении выехали жва всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин , а другого 190м/мин.Каково будет растояние между ними если первый всадник проедет 960м пути?
Математика
Из поселка одновременно в одном направлении выехали жва всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин , а другого 190м/мин.Каково будет растояние между ними если первый всадник проедет 960м пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
960 м первый проедет за 960/160=6 минут. второй всадник за 6 минут проедет 190*6=1140 метров расстояние между ними будет 1140-960=180 метров
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