Из поселка одновременно в одном направлении выехали жва всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин , а другого 190м/мин.Каково будет растояние между ними если первый всадник проедет 960м пути?

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении выехали жва всадника.Скорость одного из них равна 160м/мин , а другого 190м/мин.Каково будет растояние между ними если первый всадник проедет 960м пути?

Автор: Гость