Слова в которых третий звук это звонкий согла ный

Русский язык
Слова в которых третий звук это звонкий согла ный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель,соль,поле,тальк,царь.
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