Слова в которых третий звук это звонкий согла ный
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Слова в которых третий звук это звонкий согла ный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ель,соль,поле,тальк,царь.
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